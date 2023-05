há 1 horas 13:49

Suíça ou Inglaterra no caminho português em caso de apuramento para os 'quartos'

As duas seleções apuradas no grupo C vão defrontar uma das duas qualificadas do grupo D, nos 'quartos'. Nesse sentido, caso triunfe hoje, Portugal vai defrontar Suíça ou Inglaterra na fase seguinte. As duas seleções somam por vitórias os dois encontros realizados na fase de grupos e já têm lugar nos 'quartos'. Defrontam-se amanhã para definir quem termina em 1.º e 2.º do grupo.