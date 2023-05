Filipe Ramos após eliminação do Europeu Sub-17: «Muito orgulho nos meninos, deram tudo»

"São as circunstâncias do jogo, era importante não sofrer golo nos minutos iniciais do jogo. Tivemos boa capacidade de reação ao golo sofrido. Na 1.ª parte o jogo foi mais dividido, mas na 2.ª parte tivemos duas ou três oportunidades em que nos faltou o último passe para a decisão. Dar os parabéns à França e nós, infelizmente, vamos regressar a Portugal", afirmou ainda.



Recorde-se que, com o empate, Portugal e França terminam o grupo C do Europeu Sub-17 com aos 4 pontos, mas são os franceses que seguem em frente, visto que terminaram com um melhor registo quanto a golos marcados e sofridos (5-5 contra 3-6).







Apesar do empate (1-1) com França , que deixa Portugal fora do Europeu Sub-17, Filipe Ramos não escondeu a tristeza pela eliminação mas mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa das quinas, num encontro "difícil de jogar"."No geral, se calhar foi o nosso melhor jogo no Europeu. Um jogo difícil de jogar, porque o empate não nos servia, mas tivemos imensa capacidade de reagir ao golo cedo que sofremos e depois disso conseguimos reagir e dominámos. Chegámos ao empate e tivemos alguns momentos em que podíamos ter voltado a marcar. Arriscámos tudo na parte final e, em contra-ataques, a França também poderia ter marcado. Merecíamos vencer. Estamos tristes por não o conseguir, porque falhámos um dos objetivos que era continuar no Europeu e depois o apuramento para o Mundial. Tenho muito orgulho nos meninos, que deram tudo. Estamos tristes e temos de refletir, eu especialmente", começou por referir o selecionador nacional de Sub-17 ao Canal 11.