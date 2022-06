Portugal-Grécia, em direto

3' - Gonçalo Inácio choca com Michelis na sequência de um canto para Portugal e o defesa grego acaba por ficar caído no relvado. Os dois jogadores recebem agora assistência médica. O grego vai passar a jogar com uma fita na cabeça, visto que está a sangrar. Inácio regressa também ao jogo sem problemas de maior.

há 12 min 20:09