Rui Jorge: «Acredito em jogar bem, mas não sem intensidade ofensiva e defensiva»

Portugal venceu a Grécia por 2-1 no último jogo da fase de qualificação para o Europeu de 2023 de Sub-21, para o qual a equipa das Quinas já estava apurada. No final do encontro, Rui Jorge reconheceu que a sua equipa não esteve ao melhor nível na primeira parte."Claramente não tivemos bem na 1.ª parte. Acredito em jogar bem e em colocar qualidade no jogo. Não acredito que o consiga fazer sem intensidade ofensiva e defensiva. Faltou muito isso e intencionalidade, pensámos pouco na baliza adversária. Estávamos confortáveis no jogo, mas queremos entusiasmo e não o fizemos. Foi totalmente diferente na 2.ª parte, mostrámos outra atitude. Era pena para toda esta gente que veio aqui ver-nos jogar não ficar com um cheirinho do que esta equipa é capaz. A continuar assim, corríamos o risco de defraudar muita gente", começou por dizer o selecionador nacional de Sub-21 ao Canal 11."Acima de tudo estávamos a tentar ficar com a melhor defesa de todos os grupos. Assim a Bélgica tem a melhor defesa com dois golos sofridos, apesar de ter menos jogos disputados. Não me preocupa muito a forma com aconteceu o golo. O Rodrigo [Conceição] pensou mais em atacar do que na execução, mas nada demais. São erros perfeitamente normais, provavelmente não voltará a acontecer.""Claro que sim, são objetivos paralelos mas o principal é fazer o que fizemos na 2.ª parte, mostrar o que somos capazes de fazer. Quando o fazemos o resultado aparece.""É importante pela continuidade. Fico satisfeito porque é sinal que há apreço pelo trabalho e nos sentimos confortáveis. Mais do que isso é pela ideia disto e estou muito satisfeito. Adorei a homenagem, até com familiares meus aqui", concluiu.Três jogadores portugueses também analisaram o jogo ao Canal 11."Corrigimos o que tínhamos a corrigir no segundo tempo. Foi culpa nossa, os gregos também estavam a tentar quebrar o jogo com muitas paragens. Tivemos de ajustar na 2.ª parte. É sempre importante ganhar. Queríamos vincar a nossa posição de domínio no grupo. Fizemos isso e com tantos adeptos aqui ainda é melhor. É um momento fantástico [ter 12 golos nesta qualificação]. Tenho de agradecer a todos, sem o trabalho de todos não era possível.""Infelizmente não entrámos como queríamos, mas com intervalo mudámos isso e acabámos por vencer. É Incrível representar o nosso país, é o melhor que pode haver. Um jogador de futebol trabalha para isso mesmo, estou muito feliz. A Grécia não fez por merecer o golo, mas infelizmente o futebol é assim. Não vai sujar a nossa imagem hoje.""O jogo estava mais difícil na 1.ª parte, mas conseguimos corrigir na 2.ª o que estava a faltar. Jogamos sempre para ganhar e ainda mais com estádio cheio. Foi muito bom ganharmos e agora é prepararmos o Europeu o melhor possível. Foi uma qualificação muito boa, com nove vitórias, um empate e nenhuma derrota."