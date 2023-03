há 54 min 18:26

Rui Jorge alertou para as dificuldades que o adversário poderá colocar a Portugal



Ricardo Jr

Na antevisão ao encontro desta terça-feira, o selecionador Rui Jorge alertou para a necessidade de a equipa fazer um jogo mais paciente em comparação com o embate com a Roménia na última sexta-feira.



"Será um encontro, onde, do ponto de vista defensivo, teremos de ser muito mais pacientes porque teremos menos posse, relativamente ao jogo frente à Roménia. Essa condicionante, para equipas como a de Portugal, que gosta de ter a bola, causa algum desconforto, pelo que temos de estar preparados para uma Noruega com capacidade para nos esconder a bola", comentou, acrescentando: "No que diz respeito à ofensiva compete-nos fazer o habitual, que é procurar os espaços e proporcionar desequilíbrios para conseguirmos criar situações de perigo na defesa adversária".