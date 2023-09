Bielorrússia-Portugal, em direto

há 1 horas 11:17

Portugal joga na Bielorrússia de olho na liderança

Portugal joga na Bielorrússia esta terça-feira, a partir das 14 horas de Portugal Continental, em jogo do Grupo G de qualificação para o Europeu de sub-21. Depois da vitória (3-0) diante de Andorra na sexta-feira, a seleção portuguesa procura agora novo triunfo que daria o 1.º lugar isolado do grupo, com seis pontos.



Acompanhe aqui todas as incidências do encontro!