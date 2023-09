Rodrigo Gomes e o golo no primeiro jogo pelos sub-21: «Foi uma estreia de sonho»

Rodrigo Gomes foi um dos jogadores portugueses que se estrearam a marcar no primeiro jogos pelos Sub-21. O avançado, de 20 anos, entrou no arranque da 2.ª parte do jogo com a Bielorrússia e fixou o resultado final em 5-0 perto do apito final."Foi uma estreia de sonho. Fiz o meu golinho, mas o mais importante foi termos ganho", começou por referir ao Canal 11."Entrámos muito bem na 1.ª parte. Marcámos muito cedo e também fizemos mais quatro golos. Fomos mais dominadores na 1.ª parte. Na 2.ª controlámos o jogo também. Foi uma vitoria muito boa. A Bielorrússia é uma seleção forte e muito física. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas conseguimos impor o nosso jogo desde início", acrescentou.Também João Marques, igualmente do Estoril, marcou na estreia pela seleção orientada por Rui Jorge. "Uma sensação muito boa estrear-me na Seleção. Consegui fazer um golo e ajudar a equipa. Claro que ambiciono sempre uma estreia muito boa. Correu-me bem e espero continuar assim daqui para a frente", afirmou ao 11, tendo ainda abordado o encontro: "O mais importante foi que decidimos o jogo na 1.ª parte. Conseguimos acelerar e fazer um bom jogo. O nosso objetivo era manter a calma no jogo, entrarmos fortes e fazer o golo o mais cedo possível."Já para Fábio Silva não é novidade marcar pelos sub-21. O avançado bisou e ainda fez duas assistências em 45 minutos em campo. "Estou muito feliz por ter ajudado a seleção. Procuro ajudar sempre com o meu trabalho. Estou muito feliz, mas gosto sempre de exaltar o coletivo, se não for assim o individual não sobressai", destacou ao 11, para depois falar sobre a integração dos novos jogadores no grupo."Correu muito bem. Tentamos integrar toda a gente para se sentirem integrados. Somos uns privilegiados por poder estar aqui, estou muito feliz pelo Rodrigo [Gomes] e pelo João [Marques] terem feito golo e ajudado a equipa. Não só eles, mas também quem entrou e ajudou a equipa", enalteceu.