Rui Jorge: «Holanda é a melhor equipa que vamos defrontar»

Rui Jorge afirmou esta sexta-feira, em jeito de antevisão ao duelo de amanhã entre Portugal e Holanda (17 horas), da 2.ª jornada da fase de grupos do Europeu sub-21, que a Seleção Nacional fez "coisas boas" frente à Geórgia no jogo inaugural apesar da derrota por 0-2 , frisando que a laranja mecânica trará "dificuldades distintas"."Queria começar por fazer um mea culpa a um comentário que fiz depois do jogo [com a Geórgia]. Disse que o Tomás [Araújo, expulso aos 76 minutos] podia ter tido uma abordagem diferente no lance da expulsão, mas era uma situação que ele teria controlada se a normalidade tivesse imperado. Volto a dizer, e sei que parece estranho, que fizemos coisas boas com a Geórgia. Não fomos incisivos como costumamos ser. Jogaram com uma defesa baixa e conseguiram defender bem. Acho que estivemos muito bem em outros aspetos, com pressão com valores acima do normal. Mas não conseguimos fazer o que normalmente fazemos muito, criar boas situações de golo. Rematámos, mas de zonas muito menos perigosas", começou por explicar à RTP3.E acrescentou, quando questionado se pondera alterar algumas peças do onze inicial: "[Com a Geórgia] Houve duas partes um bocadinho distintas. Quem iniciou a 2.ª parte entrou com uma desvantagem. O objetivo do jogo é marcar golos e as equipas têm uma ideia para o conseguir. Para criar oportunidades, normalmente usamos a posse de bola e o desgaste da equipa adversária. O que nos faltou foi dosear o risco. Agora é fácil falar porque sofremos golos, mas há jogos em que não marcamos de início mas após o primeiro golo a coisa muda bastante. Não sofríamos um golo de canto desde o playoff de 2017. Aconteceram coisas que normalmente não acontecem. As grandes equipas não falham nessas pequenas coisas"."Teremos dificuldades distintas. Esta é a melhor equipa contra a qual vamos jogar, que se assemelha à nossa em qualidade com bola, têm jogadores rápidos, com bons princípios de jogo e que nos vai colocar em dificuldades. Serão muito mais perigosos. Também temos as nossas armas, somos uma boa equipa e vamos tentar ser melhores do que eles".