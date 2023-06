há 9 min 16:49

Tiago Dantas: «Chamarem-nos de favoritos não é muito justo. Somos mais candidatos»

Já Tiago Dantas afirmou ser preciso estar imune ao ambiente em redor da anfitriã Geórgia. "O facto de a Geórgia jogar em casa é sempre um fator bom para a seleção em questão. Acho que nos temos de tentar abstrair um bocadinho disso e impor o nosso futebol. Claro que eles vão ter muito público do seu lado no estádio, mas temos de nos focar no jogo", vincou o médio e capitão português, que não considerou que a equipa das quinas é uma das favoritas a uma inédita conquista do título: "Chamarem-nos de favoritos não é muito justo. Somos mais candidatos. Portugal sempre teve grandes gerações de sub-21 e esta não foge à regra. Temos qualidade e queremos impô-la. Se o fizermos, teremos boas possibilidades de entrar com o pé direito", reiterou.