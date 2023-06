Rui Jorge e a derrota com a Geórgia: «Quando não estamos ao nível a que devemos estar...»

Após a derrota (2-0) com a Geórgia no arranque do Euro sub-21, Rui Jorge lamentou a falta de eficácia de Portugal, num jogo que disse ter sido "ingrato" para a equipa das quinas."Não conseguimos ser superiores ao adversário na eficácia do jogo. Na 1.ª parte não jogámos tão rápido quanto poderíamos em determinadas situações. Estávamos com o jogo controlado e fomos pouco agressivos em termos ofensivos. Estávamos a jogar, a pressionar bem, com o controlo do jogo, mas faltava agressividade ofensiva. Criámos poucas ou nenhumas oportunidades na 1.ª parte. Com dois golos sofridos tivemos que reagir de outra forma. Alterámos o sistema de jogo para a 2.ª parte e criámos ocasiões de início. O golo não entrou e intranquilizou-nos um bocadinho, mas lutámos e a expulsão dificultou. A partir daí foi um jogo só de coração. Muito risco no jogo, poderíamos ter sofrido o terceiro e eventualmente ter marcado, mas foi pouco tático", começou por referir o selecionador nacional de sub-21 ao Canal 11."Estávamos a jogar bem, com pouca agressividade ofensiva, mas a provocar desgaste no adversário. Mesmo com o 0-0 teríamos obrigado o adversário a grande desgaste. Queria aquela 1.ª parte, mas com alguma agressividade em termos ofensivos", acrescentou, procurando depois explicar essa falta de agressivida: "É o primeiro jogo. Existiram alguns movimentos em que a bola poderia ter entrado e preferimos manter a segurança no jogo. Uma questão apenas de forma de pensar. Não queríamos correr alguns riscos, mas há zonas onde eles podem e devem ser corridos."Rui Jorge abordou depois a exibição de Tomás Araújo, que foi expulso aos 76 minutos e acabou por estar ligado ao golo inaugural do encontro. "A expulsão já é numa fase tardia do jogo, já estávamos a correr algum risco e com alguma desorganziação. Alguma vontade e menor descernimento. Tentou recuperar a bola, estava em posição de dificuldade e o árbitro entendeu expulsar. Acho que é correta a decisão. Erro na 1.ª parte? Ele sabe que é um erro, mas não foi por isso que perdemos", reiterou, frisando ainda que "o resultado não traduziu o que se passou" em campo."[Temos de] Fazer o mesmo de sempre esta semana. Vamos continuar a treinar para nos exibirmos em bom plano. Foi um jogo ingrato para nós. O resultado não traduz o que se passou, mas em alta competição é assim. Os candidatos e favoritos provam-se dentro do campo. Esses normalmente têm grande eficácia como nós tivemos na qualificação. Quando não estamos ao nível a que devemos estar, podemos ser penalizados e isso aconteceu hoje", apontou, antes de ser convidado a abordar o empate sem golos entre Bélgica e Holanda, no outro jogo do grupo A."Bom resultado era sempre a nossa vitória. A partir daí, nesta fase da competição e com apenas um jogo disputado, não posso dizer se é um bom resultado para nós. O nosso foi mau", concluiu.