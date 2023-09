Vasco Sousa e a vitória dos sub-21 frente a Andorra: «É sempre bom começar com o pé direito»

O médio Vasco Sousa considerou este sábado que a seleção portuguesa de futebol Sub-21 conseguiu "uma boa vitória" frente a Andorra, na qualificação para o Europeu da categoria, e garantiu que a equipa quer voltar vencer frente à Bielorrússia.

"Sentimos sempre que podíamos ter feito melhor, mas o grupo está a adaptar-se e é sempre bom começar com o pé direito", disse o jogador, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, à partida para a Arménia, onde a seleção defronta a Bielorrússia.

O médio portista garantiu que a formação orientada por Rui Jorge, que na sexta-feira venceu Andorra por 3-0, no arranque do Grupo G de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025, está "confiante e quer continuar o bom trabalho".

"Queremos continuar o bom trabalho, a equipa está confiante e bem e vamos encarar o jogo com a Bielorrússia, como encaramos o jogo contra a Andorra", afirmou, acrescentando: "Queremos os três pontos".

Com o triunfo frente a Andorra, em Paços de Ferreira, Portugal, que apenas disputou uma partida, está no segundo lugar do Grupo G com três pontos, os mesmos que somam Bielorrússia e Andorra (ambas em quatro jogos), com menos um ponto do que o líder Ilhas Faroé (dois jogos), enquanto a Grécia tem um ponto em um jogo e a Croácia ainda não jogou qualquer partida.