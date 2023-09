há 1 horas 19:25

Portugal entra a ganhar rumo ao Euro 2025

A seleção sub-21 de Portugal entrou com o pé direito na caminhada rumo à fase final do Campeonato da Europa, que se vai realizar em 2025, na Eslováquia. Apesar de não ter sido uma exibição brilhante em Paços de Ferreira, os jovens portugueses foram construindo a vitória com naturalidade e sem necessitar de impor muita velocidade para conseguir ultrapassar a frágil Andorra.



Ainda assim, Portugal apenas conseguiu marcar um golo na primeira parte, em parte pelo ritmo lento imposto nos 45 minutos.



Na segunda parte, a equipa de Rui Jorge foi mais atrevida e conseguiu mais aproximações à baliza contrária, chegando com naturalidade ao 3-0, resultado que justifica a superioridade dos jovens portugueses.