Rui Jorge elogia Tiago Tomás: «Ter no banco um titular de uma equipa da Bundesliga é sinal de que temos qualidade»

Apesar do triunfo claro (3-0) diante de Andorra no arranque luso da fase de qualificação para o Europeu de sub-21, Rui Jorge não se mostrou totalmente satisfeito com o desempenho dos seus jogadores. Ainda assim, em declarações no final da partida disputada esta sexta-feira em Paços de Ferreira, o selecionador de Portugal sublinhou a qualidade do seu grupo de trabalho, em especial no ataque.





"Foi um jogo onde não demonstrámos tudo o que queremos, em termos de intensidade e qualidade. Foi um jogo correto, sem muitos erros, mas com pouca agressividade em termos ofensivos. Obrigámos o adversário a correr, mas devíamos ter sido mais agressivos, até porque tínhamos muitos jogadores fora do bloco adversário. Não fomos capazes de fazer um tipo de jogo que nem sempre é fácil", começou por dizer o treinador luso, rematando com um elogio a Tiago Tomás, avançado do Wolfsburgo que hoje marcou pela Seleção de sub-21. "Ter no banco um titular de uma equipa da Bundesliga, como Tiago Tomás, é sinal de que temos uma qualidade extrema e fico feliz por os três pontas-de-lança marcarem".