Há um pormenor que nenhum desportista de alto nível deve dispensar

Um bom descanso é o segredo para uma boa rotina desportiva. Parece apenas um pormenor, mas a verdade é que há provas e mais do que provas de que um bom sono tem uma influência positiva sobre o dia a dia e, consequentemente, sobre o rendimento. Não é por acaso que para Cristiano Ronaldo, um dos avançados mais mortíferos do desporto-rei e um exemplo da disciplina fora de campo, oito horas de sono por noite são indispensáveis, às quais adiciona, por norma, cinco sestas diárias, de acordo com o The Sun.

Além da alimentação, com uma boa dieta, e do exercício físico, o descanso preenche o triângulo erróneo para todos os desportistas que pretendem atingir resultados positivos a longo prazo.

Manter um nível adequado no sono ajuda a melhorar as capacidades cognitivas e de concentração, além de reforçar o sistema imunitário

Para um bom descanso, é preciso ter em atenção alguns fatores que podem influenciar a qualidade do sono. É preciso ajustar e dedicar as horas necessárias ao sono, seguindo as recomendações dos especialistas para maximizar os benefícios. Também elementos externos como a temperatura, o nível de luminosidade e o ruído têm influência. Mas o principal fator é a escolha do colchão perfeito.

Um sono de qualidade influencia diretamente o dia a dia, afetando o bem-estar, a atitude e, inclusivamente, a felicidade. Para os desportistas, o descanso é o treino invisível mas indispensável. É durante a noite que os músculos recuperam do esforço realizado durante o dia. Se não descansar o suficiente depois de uma sessão de treino intenso, o corpo não vai recuperar e vai alcançar um estado de debilidade permanente, deteriorando assim as fibras musculares.