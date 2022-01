Seis refeições, cinco sestas e muito exercício: é assim que Cristiano Ronaldo se mantém no topo

Cristiano Ronaldo regressou esta temporada ao Manchester United, depois de ter estado 12 temporadas longe dos relvados de Old Trafford. Na sua 'segunda vida' em Inglaterra, o experiente avançado português mostra que, apesar dos seus 36 anos, continua a ser um dos avançados mais mortíferos do desporto-rei - soma 14 golos e uma assistência em 23 jogos realizados pelos red devils.

Aliada à capacidade finalizadora do craque está, ainda, o facto de o português ser um exemplo da disciplina fora do campo, seguindo à regra alguns aspetos que têm sido fundamentais para seguir no topo do futebol mundial durante tantos anos, que o jornal britânico 'The Sun' decidiu revelar esta segunda-feira.

De acordo com esta publicação, Cristiano Ronaldo tem um total de seis refeições diárias (pequeno-almoço, dois pratos ao almoço, lanche e dois pratos ao jantar), tendo o peixe como grande base da sua alimentação - o peixe-espada e o bacalhau são os favoritos.

Mas vamos por passos. Por norma, o craque português começa o dia com um pequeno-almoço à base de queijo, presunto e iogurte natural com baixo valor calórico. Pelo almoço, Cristiano Ronaldo dá primazia ao frango, uma das grandes fontes de proteína e baixa gordura, que normalmente segue acompanhado por uma salada. Enquanto que no 'segundo almoço' surge, habituamente, o atum, as azeitonas, os ovos e tomates.

Depois de uma manhã repleta de alimentos variados, Cristiano Ronaldo gosta preencher o lanche com fruta fresca ou tostas de abacate, sendo que pode escolher apenas uma destas duas possibilidades ou até mesmo comer as duas em simultâneo. Já pela noite, no horário do jantar, o craque luso do Manchester United gosta de começar de forma mais leve - com um peixe-espada, preferencialmente, e uma salada a acompanhar -, terminando com um belo bife e calamares.

Mas nem todo o sucesso para o sucesso de Cristiano Ronaldo tem como base a sua alimentação. Segundo o 'The Sun', o avançado português não abdica de muito exercício físico, que habitualmente ocupa grande parte do seu dia (quer nas instalações do clube quer no ginásio que tem na sua habitação), mas também de muito descanso. As oito horas de sono por noite não podem faltar ao craque da Seleção Nacional, que adiciona, por norma, cinco sestas diárias.

O último, mas não menos importante, 'segredo' para a excelente forma física de Cristiano Ronaldo é a ausência total de bebidas alcoólicas.