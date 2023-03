Caos na final da Liga dos Campeões em Paris: UEFA reembolsa mais de 19 mil adeptos

UEFA announces special refund scheme for fans following the 2022 Champions League Final in Paris.



We will refund fans who had bought tickets and were the most affected by the difficulties in accessing the stadium.



Read more: ?? — UEFA (@UEFA) March 7, 2023

A UEFA anunciou, esta terça-feira, que vai reembolsar alguns adeptos do Liverpool com o valor dos bilhetes da final da Liga dos Campeões da temporada passada, que terminou com derrota dos reds diante do Real Madrid (0-1), no Stade de France.De acordo com o comunicado oficial do organismo, esta decisão está relacionada com os incidentes que tiveram lugar ainda antes do apito inicial no exterior do estádio, que envolveram confrontos entre adeptos da formação inglesa e a polícia, e cuja responsabilidade foi atribuída à UEFA "Os reembolsos estarão disponíveis para todos os adeptos com bilhetes para as portas A, B, C, X, Y e Z, onde as circunstâncias mais difíceis foram relatadas. Além disso, todos os adeptos que, de acordo com os dados, não entraram no estádio antes das 21h00 CEST (o horário originalmente programado para o início do jogo) ou que não conseguiram entrar no estádio, terão direito a um reembolso. Por fim, a UEFA oferecerá reembolsos a todos os adeptos que compraram bilhetes de acessibilidade junto com os dos seus acompanhantes", pode ler-se em comunicado da UEFA, que acrescentou que adeptos do Real Madrid que preencham os critérios acima também poderão ser reembolsados.O organismo esclarece ainda que esta decisão levará à devolução do dinheiro relativo a 19.618 bilhetes.