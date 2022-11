E. Frankfurt diz que adeptos foram "intimidados" a caminho de Alvalade e fala em "karma"

Axel Hellmann, porta-voz da direção do Eintracht Frankfurt, falou à 'Sport1' após a vitória diante do Sporting (2-1) - que garantiu a passagem da formação alemã aos 'oitavos' da Liga dos Campeões -, frisando que os adeptos foram "intimidados" a caminho do Estádio de Alvalade."Os nossos adeptos foram um pouco intimidados a caminho do estádio, é algo que teremos de resolver. O estádio não estava cheio e isso é algo que me deixa triste. Tenho a certeza que regularíamos a situação de maneira diferente. Tenho uma ideia diferente de como gerir um festival de futebol assim", referiu, antes de rejeitar a ideia de que o jogo seria de alto risco."Não vi nenhum sinal na cidade de que este fosse um jogo problemático do ponto de vista dos adeptos. Nestes assuntos, o meu desejo é que se lide com as coisas mais abertamente", remata Hellmann, antes de assumir estar "feliz por existir algo como o karma".Com esta derrota, recorde-se, o Sporting ruma à Liga Europa graças à vitória do Tottenham diante do Marselha, conseguida no último minuto . O Eintracht Frankfurt avança para os 'oitavos' da Champions, após garantir o 2.º lugar do grupo D.