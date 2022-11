O golo de Højbjerg que manteve o Sporting nas competições europeias

Pierre-Emile Højbjerg será, por estes minutos, um dos nomes mais falados entre os adeptos do Sporting. É que foi por conta de um golo do dinamarquês do Tottenham que o leão conseguiu garantir a continuidade nas competições europeias, no caso na Liga Europa. Um golo decisivo que permitiu aos spurs bater o Marselha fora de casa por 2-1