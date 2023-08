Eliminatória entre Aris e BATE Borisov teve 16 golos (!) e até um ex-Sp. Braga se destacou

Para quem gosta de jogos de futebol com muitos golos, a eliminatória entre os cipriotas do Aris Limassol e os bielorrussos do BATE Borisov, a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, foi um autêntico fartote!

Depois de uma goleada por 6-2 na primeira mão, a formação do Chipre voltou a repetir a 'dose' com um triunfo por 5-3 no segundo encontro, disputado esta terça-feira em Mezokovesd, na Hungria - devido ao clima de guerra entre Rússia e Ucrânia -, e com um ex-Sp. Braga em destaque. Trata-se do brasileiro Cajú, lateral-esquerdo de 28 anos que, aos 35 minutos, fez o 3-1 para o Aris, resultado que se manteve inalterado até ao intervalo. Na segunda parte, as duas equipas viriam a marcar mais dois golos, consumando o resultado final em 5-3.

Somando os resultados das duas mãos, a eliminatória contou com um total de 16 golos, um número que, também ele, merece algum destaque.



Recorde-se que o BATE Borisov não iria inicialmente competir na Liga dos Campeões esta temporada. Contudo, um escândalo sobre manipulações de resultados em que estiveram envolvidos o campeão Shakhtyor Soligorsk e o vice-campeão FC Energetik-BGU Minsk acabou por colocar a turma de Borisov - terceira classificada na última edição do campeonato - na prova dos milhões. O resultado, como ficou à vista de todos, não foi o melhor...



Cajú chegou a Portugal na temporada 2019/20, altura em que reforçou o Sp. Braga. Pelos minhotos, o defesa-esquerdo alinhou em 6 jogos.