Escândalo na Bielorrússia: Shakhtyor perde título de campeão devido a manipulação de resultados

Equipa que tem dominado o futebol bielorrusso nos últimos anos, o Shakhtyor Soligorsk viu esta quinta-feira a Federação de Futebol local (BFF) retirar-lhe o título conquistado no ano passado, depois das investigações realizadas terem chegado à conclusão de que o clube tinha conseguido esse mesmo feito através da manipulação de resultados e também pela oferta de incentivos ilegais aos adversários. De acordo com o comunicado da BFF, o Shakhtyor terá ainda uma dedução de 50 pontos nas próximas duas temporadas - 30 na atual e 20 na próxima - e será alvo de uma pesada multa de 135 mil euros.Mas o escândalo não acaba aqui. O segundo colocado da época passada, o FC Energetik-BGU Minsk, também foi acusado das mesmas violações, sendo alvo de uma dedução total de 30 pontos (20 esta época e 10 na próxima) e ainda de uma multa de 27 mil euros. A outra equipa punida foi o Belshina, o 12.º da temporada de 2022, também multado em 27 mil euros e punido com a subtração de 15 pontos (10+5)Com os dois primeiros colocados oficialmente 'desclassificados', o título de 2022 não será entregue a nenhum clube, com o terceiro colocado BATE Borisov a receber como consolação o lugar nas rondas de qualificação da Liga dos Campeões. Contas feitas, na tabela da atual época o Shakhtyor passará a ter 17 pontos negativos, o FC Energetik-BGU Minsk ficará com 16 negativos e o Belshina com 8 negativos.Houve ainda vários dirigentes suspensos, com punições que vão desde o afastamento para sempre a castigos até a um máximo de cinco anos.