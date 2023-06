UEFA confirma que Szymon Marciniak vai mesmo dirigir final da Liga dos Campeões

UEFA statement concerning Szymon Marciniak: ?? — UEFA (@UEFA) June 2, 2023

A UEFA confirmou, esta sexta-feira, que Szymon Marciniak será mesmo o árbitro da final da Liga dos Campeões, que se disputa no dia 10 de junho entre Manchester City e Inter. A situação do polaco, que recentemente marcou presença num evento de extrema direita do seu país , estava a ser analisada pelo organismo, que hoje assegurou que Marciniak estará na partida.Segundo comunicado divulgado hoje pela UEFA, o árbitro polaco enviou um pedido de desculpas, algo que terá sido decisivo para o veredicto. "Depois de realizar uma análise profunda, recebemos uma declaração do senhor Marciniak a expressar as suas mais profundas desculpas e a prestar esclarecimentos sobre o seu envolvimento no evento. Com base na informação apresentada, a UEFA confirma que o senhor Marciniak vai cumprir o seu papel como árbitro principal da Liga dos Campeões de 2023", pode ler-se no site oficial.