Sporting conhece adversários na Liga Europa: siga o sorteio da fase de grupos em direto

Leões ainda sonharam com o Pote 1

O Sporting já sabia que só um milagre o colocaria como cabeça-de-série no sorteio da Liga Europa, que acontece esta sexta-feira, mas mesmo assim... o leão sonhou: para partir no Pote 1, era preciso, após a eliminação do Rangers frente ao PSV, da Champions, que colocou os escoceses na mesma prova que os verdes e brancos, que o Dínamo Zagreb e o Ajax saíssem de competição, cenário que acabou por acontecer... apenas em parte.