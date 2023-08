Sporting sonhou mas fica no Pote 2 da Liga Europa: conheça os possíveis adversários do leão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting já sabia que só um milagre o colocaria como cabeça-de-série no sorteio da Liga Europa, que acontece esta sexta-feira, mas mesmo assim... o leão sonhou: para partir no Pote 1, era preciso, após a eliminação do Rangers frente ao PSV, da Champions, que colocou os escoceses na mesma prova que os verdes e brancos, que o Dínamo Zagreb e o Ajax saíssem de competição hoje, cenário parcialmente concretizado, mas não suficiente.

Vamos por partes: os croatas tinham batido o Sparta de Praga por 3-1 na primeira mão do playoff e contra a maioria das 'odds', foram à República Checa encaixar... 4-1, soma que apurou os homens da casa; olhos, então, em Amesterdão, onde o clube holandês recebia os búlgaros do Ludogorets: a vantagem de 4-1 dava conforto e até permitiu que os forasteiros levassem a melhor, por 1-0, mas sem efeitos práticos.





Tendo o Rangers e o Ajax melhor coeficiente que o Sporting, ambos garantiram o desejado Pote 1, deixando a equipa de Rúben Amorim a apenas uma vaga e como a equipa com melhor ranking no Pote 2.West HamLiverpoolRomaAjaxVillarrealBayer LeverkusenAtalantaRangersSPORTINGSlavia PragaRennesOlympiacosBetisMarselhaQarabagBrightonSheriff TiraspolFriburgoSparta PragaMaccabi HaifaAEK AtenasBacka TopolaServettePanathinaikosRaków CzestochowaAris Limassol

[Em atualização]