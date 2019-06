Tite isenta VAR após Brasil empatar em jogo com três golos anulados: «Nada a reclamar»

Adeptos do Brasil colocam em causa as opções de Tite Adeptos do Brasil colocam em causa as opções de Tite

A carregar o vídeo ...

O Brasil empatou com a Venezuela na madrugada desta quarta-feira a zero, numa partida que voltou a colocar a nu algumas debilidades na turma canarinha que disputa a Copa América e em que a seleção orientada por Tite teve três golos anulados.Primeiro foi Firmino quem viu o árbitro chileno Julio Bascuñan marcar falta do atacante e o golo não contou. Depois, foi o VAR quem não validou os golos de Gabriel Jesus e também de Philippe Coutinho. No final do encontro Tite foi peremptório."Justiça. Estava impedido, estava impedido. Foi falta, foi. Absolutamente nada a reclamar", afirmou Tite referindo ainda entender as vaias dos cerca 40 mil adeptos que foram ao Arena Fonte Nova, em Salvador."Temos que compreender o adepto, ele quer traduzir (as chances) em gol. Eu iria querer também. É compreensível", afirmou ainda o selecionador do Brasil.