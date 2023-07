Gustavo Sá lamenta derrota com Itália na final do Euro sub-19: «Demos tudo»

Após a final do Europeu de sub-19 perdida com Itália (0-1) , Gustavo Sá reconheceu que Portugal entrou mal no jogo, mas já não conseguiu inverter o resultado."Sabíamos que ia ser um jogo complicado, tal como os outros. A Itália entrou melhor que nós no jogo. Tentou assumir o jogo. Marcou um golo e procurámos dar a volta. Desta vez não conseguimos marcar", começou por dizer o médio português ao Canal 11.

"Ao intervalo analisámos o que errámos, assumimos o jogo todo na segunda parte. Não foi o desfecho que merecíamos. Demos tudo", acrescentou, desvalorizando as suas exibições na competição, visto que a equipa das quinas não a venceu.



"Individualmente não conta muito quando o coletivo não vence. Sinto que dei tudo por tudo. Vou continuar a dar tudo no clube para voltar a ser chamado", terminou.



Também Martim Fernandes analisou o encontro, indo ao encontro do ponto de vista do seu companheiro de seleção. "Na primeira parte não tivemos tanta posse de bola e não entrámos muito confiantes. Na segunda parte entrámos mais confiantes, sem medo e demos tudo. Isso agrada a todos os portugueses", lamentou, acrescentando: "É uma experiência incrível ter estado nesta final e na do Europeu de sub-17. Perder os dois europeus não é uma sensação muito boa. Fico um pouco abalado por ter chegado à final e não conseguir ganhar."



O lateral-direito apontou ainda ao sucesso no futuro. "A seleção portuguesa é um grupo em que todos confiam. Temos uma geração de grandes jogadores. No futuro vamos ganhar", destacou, deixando depois um desejo: "Creio que ainda tenho a oportunidade de jogar aqui mais dois anos e espero estar aqui no próximo Europeu."