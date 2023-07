há 1 horas 19:08

Portugal com boas recordações do último duelo com Itália

As seleções de Portugal e Itália voltam a encontrar-se nesta competição, após terem medido forças na fase de grupos e com a equipa das quinas a golear por 5-1.



De referir que, a Seleção Nacional chega a esta final com quatro vitórias - para além dos italianos, goleou ainda a Noruega (5-0) nas 'meias' e bateu Polónia (2-0) e Malta (2-1) na fase de grupos - e com 14 golos marcados e apenas dois sofridos.



Já Itália conta duas vitórias - frente a Malta (4-0) e Espanha (3-2), esta última nas 'meias' -, um empate com a Polónia (1-1) e a referida goleada com Portugal na fase de grupos. Quanto a golos, os transalpinos têm nove marcados e oito sofridos.