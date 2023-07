Inglaterra-Portugal, em direto

há 5 horas 11:21

Contas olímpicas

Portugal pode ainda assegurar uma das três vagas disponíveis para os Jogos Olímpicos Paris'2024, desde que conjugue um triunfo com idêntico resultado da França, qualificada automaticamente como anfitriã, ao passo que um desaire desfaz as hipóteses nacionais. Em caso de vitória lusa e de derrota gaulesa, as contas ficam adiadas para as 'meias' e obrigarão a recorrer a um playoff entre os dois semifinalistas derrotados, com Portugal a buscar a quinta presença, após Amesterdão'1928, Atlanta'1996, Atenas'2004 e Rio'2016.