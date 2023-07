Rui Jorge fala em 1.ª parte "penosa" frente à Inglaterra: «Fomos receosos»

Rui Jorge lamentou, este domingo, a derrota de Portugal frente à Inglaterra (1-0) , que ditou a eliminação da Seleção Nacional nos 'quartos' do Europeu sub-21."Para mim, a 1.ª parte foi a pior [do torneio]. A 2.ª parte foi bem melhor, mas a 1.ª foi penosa. Claro que não estou satisfeito com a 1.ª parte e disse isso aos jogadores, acho que fomos receosos. Só quando sofremos o golo é que nos libertámos um bocadinho. Isto não tem a ver com o sistema, tem a ver com a confiança. Os espaços estavam lá e nós não conseguimos [aproveitá-los]. Não fomos suficientemente bons", começou por dizer o selecionador nacional ao Canal 11."Acho que foi uma boa 2.ª parte, mas também acho que já tivemos períodos bons, até contra a Bélgica... É evidente que a 2.ª parte de hoje foi muito diferente da 1.ª. As pessoas valorizam por ser a Inglaterra, um adversário diferente. Este nível não se compadece com umas metades a jogar bem e outras a jogar mal. O nível é alto e quando se baixa o nível é-se penalizado. A Inglaterra venceu bem o jogo"."Acho que podíamos fazer melhor. Gosto muito que a qualidade esteja sempre presente, e claramente neste Europeu não fomos os melhores nisso e não chegámos perto sequer. Os adversários são outros. Quando assim é, quando vimos para este nível, temos de continuar a demonstrar a qualidade. Repito isto muitas vezes. Não basta dizermos que somos candidatos e que somos bons, hoje houve um momento em que não conseguimos fazer"."Acho que seria uma falta de respeito para todos estes jogadores, que ao longo destes 20 dias têm trabalho e se têm dedicado... Poderiam ter feito melhor? Sim. Eu poderia ter feito melhor? Com certeza. O comportamento deles foi sempre exemplar e isso para mim é um excelente sinal no que diz respeito às futuras carreiras deles. Dar a todos um grande abraço porque eles merecem".Em conferência de imprensa:"Não penso que tenha sido a agressividade a alterar-se, penso que foi a coragem. Temos jogadores com qualidade suficiente para fazer muito mais em termos do que foi a nossa posse de bola na 1.ª parte. Acho que nos faltou alguma coragem para ter bola. Quando falo na qualidade técnica dos nossos jogadores, digo que é preciso colocá-la em prática. Desde a qualidade de passe, à lentidão, más opções. Não foi uma 1.ª parte bem conseguida, mas não acho que tenha sido [falta de] agressividade"."A Inglaterra foi bem melhor do que nós na 1.ª parte, nós fomos melhores na 2.ª. A Inglaterra é uma belíssima equipa, mas nós também somos uma boa equipa. Ainda assim, não conseguimos demonstrar todo o potencial que temos".