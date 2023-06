André Amaro antevê jogo com Inglaterra: «Teremos uma equipa como ainda não tivemos»

Portugal requer superação para bater a invicta Inglaterra nos quartos de final do Europeu de Sub-21, apontou esta quinta-feira André Amaro, avisando os atuais vice-campeões para a capacidade dos vencedores do torneio em 1982 e 1984.

"Da nossa parte, teremos uma equipa como ainda não tivemos [na prova] e em busca de mostrar toda a sua qualidade. Queremos ter a bola, explorar os pontos fracos do opositor e deixar em campo aquilo que nos tem caracterizado. Acima de tudo, temos tido bastante espírito de grupo. Além da qualidade, esse é um dos pontos fortes que nos conduziu até aqui", frisou o defesa do Vitória de Guimarães, de 20 anos, em conferência de imprensa.

Portugal, que foi segundo classificado do Grupo A, encara a Inglaterra, vencedora invicta da 'poule' C, no domingo, a partir das 20h locais (17h em Lisboa), no Estádio Ramaz Shengelia, em Kutaisi, na Geórgia, no terceiro encontro da próxima fase da competição.

"Encontraremos uma Inglaterra muito forte, que venceu os três jogos do seu grupo e tem jogadores móveis na frente. Vamos ter de estar bem atentos e prepararmo-nos para essa situação, mas esta equipa estará pronta. Como o 'mister' [Rui Jorge] já disse, ainda não demonstrámos toda a nossa qualidade, mas sinto que temos vindo a crescer", analisou.

Depois de vitórias sobre República Checa e Israel, ambas por 2-0, os ingleses repetiram esse resultado diante da Alemanha, na quarta-feira, num jogo em que 'pouparam' alguns titulares, mas ainda contribuíram para a 'queda' da tricampeã e atual detentora do cetro, que tinha derrotado a equipa das quinas na final da edição de 2021 (1-0), na Eslovénia.

"É um sinal de que o plantel deles é muito forte. Estivemos a ver esse jogo e já deu para perceber mais ou menos como é que eles atuam. É claro que as individualidades vão ser importantes neste tipo de duelos, que, às vezes, podem estar um pouco bloqueados. No geral, é sempre o coletivo que resolve. Foi esse espírito que acabou por resolver o último jogo", notou André Amaro, aludindo ao êxito crucial sobre a Bélgica (2-1), na terça-feira.

Portugal apurou-se pela terceira vez nas últimas cinco edições para a fase a eliminar do Europeu de Sub-21 e volta a estar integrado no lote de oito finalistas, tal como aconteceu há dois anos, quando chegou a vencer o conjunto dos 'três leões' na primeira fase (2-0).

"A cara de quem ganha não é igual à de quem perde, mas tentamos sempre manter um equilíbrio. Não somos os melhores quando ganhamos, nem já éramos os piores quando perdemos. Agora, é normal haver mais sorrisos e o grupo estar mais leve, pois sentimos que nos saiu algum peso de cima por termos passado aos quartos de final", considerou.

A equipa orientada por Rui Jorge voltou hoje a treinar no relvado secundário do Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, capital da Geórgia, numa sessão matinal em que o avançado Pedro Neto evoluiu sem limitações, um dia após ter realizado apenas gestão de esforço.

"Tem sido uma experiência bastante boa. É um orgulho competir no Europeu de Sub-21, mas também é uma responsabilidade e quero estar à altura em cada partida. Pensamos jogo a jogo, mas não fugimos desse sonho", afiançou André Amaro, quando questionado sobre a meta de superar as finais perdidas em 1994, 2015 e 2021 com um inédito cetro.