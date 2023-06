há 19 horas Ontem

Portugal está nos quartos de final do Euro

Mesmo com mais uma exibição algo cinzenta, Portugal conseguiu o mais importante: vencer a Bélgica. E, com uma pequena ajuda da Geórgia, que empatou com a Holanda, a Seleção Nacional subiu ao 2º lugar e qualificou-se para os quartos de final do Europeu de sub-21. João Neves colocou Portugal na frente, mas a Bélgica respondeu e empatou. Num pequeno milagre – penálti caído do céu -, Tiago Dantas atirou certeiro e marcou encontro com a Inglaterra, no domingo.