Rui Jorge: «Os belgas estavam bastante exaltados. Não aceitaram os meus cumprimentos...»

Rui Jorge estava visivelmente satisfeito pelo triunfo (2-1) de Portugal sobre a Bélgica, na 3.ª e última jornada do Grupo A, que permitiu à Seleção de sub-21 apurar-se para os quartos de final do Europeu da categoria.





"O melhor foi a organização, a vontade, o querer e o acreditar. Mais uma vez, o coração esteve presente. Num jogo em que temos de vencer, não é fácil estar a vencer, sofrer um golo a cerca de 15 minutos do final e voltar ao jogo", começou por dizer o selecionador nacional de sub-21, continuando: "Não acabo o jogo preenchido, porque acho que ainda nos falta demonstrar alguma coisa daquilo que nos trouxe até aqui. Agora, ao nível da atitude, empenho e organização, não tenho nada a dizer. Cometemos alguns erros individuais, que, por norma, são fortemente penalizados. Tivemos sorte de não sermos penalizados por isso logo no início. Depois, o carácter dos jogadores e a força de vontade permitiu-nos lutar pela vitória e consegui-la.""Face ao jogo anterior, mantivemos a boa organização e conseguimos ter um pouco mais de qualidade com bola. Ainda assim, não foi aquela que desejamos. Acho que foi um jogo equilibrado, mas poderia ter caído para qualquer lado."

Confusão no final

"Os belgas estavam bastante exaltados pelas incidências. Houve um momento em que eles não aceitaram os meus cumprimentos, mas terá sido passageiro."



Ambições na prova

"Acabámos de sair de uma e já nos estão a meter noutra [risos]. Vai ser o mesmo de sempre. Não consigo pensar para além da preparação do próximo jogo. Vamos olhar muito bem para a Inglaterra [adversária nos quartos de final, no domingo]. Conhecemos os nomes que lá estão e, por acaso, vimos os seus últimos jogos. São uma equipa fortíssima. Vamos prepararmo-nos bem, tentar ser competitivos e disputar o jogo."

Situação física de Nuno Tavares

"Claramente, ele não está no seu melhor. Tem feito um esforço muito grande e é daqueles casos que teremos de valorizar. Mesmo estando com alguma inferioridade, prontifica-se a estar em campo, treinar e jogar. O [Leonardo] Lelo estará preparado. Se tiver de jogar, vai jogar e a equipa saberá que ele competirá bem."

Introdução do VAR a partir dos quartos de final

"É muito bom. Já nos parece um bocadinho pré-histórico jogar sem videoárbitro. Será uma ajuda para todos", terminou.