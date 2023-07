Celton Biai: «Sentíamos que tínhamos qualidade para ganhar este Europeu»

Celton Biai, Henrique Araújo e Tiago Dantas analisaram este domingo, ao Canal 11, a eliminação da Seleção Nacional aos pés da Inglaterra nos quartos de final do Europeu sub-21 (1-0) , lamentando o facto de Portugal não ter conseguido fazer na 1.ª parte aquilo que fez na 2.ª."Caímos muito tristes, sabendo que o nosso objetivo era chegar o mais longe possível. Sentíamos que tínhamos qualidade para ganhar este Europeu. Infelizmente o futebol tem destas coisas e agora é seguir em frente. Espero que tenhamos dado esperança e motivação para os próximos que cá chegarem, chegarem o mais longe possível. [Melhor versão na 2.ª parte?] Claramente que sim. A 1.ª parte não nos correu bem, mas o que importa é que na 2.ª parte, com 45 minutos pela frente, conseguimos fazer o que o mister pediu. A equipa deu tudo o que tinha a dar e isso está aos olhos de toda a gente"."Acho que foram duas partes distintas, mas isto é futebol e eles conseguiram aproveitar as oportunidades que tiveram. Nós andámos ali perto da área, bolas na barra, outras na baliza. É difícil lidar com isto mas faz parte do futebol. [Melhor versão na 2.ª parte] Foi talvez o melhor momento do nosso Europeu. Faz parte do futebol, a primeira derrota deixou-nos um pouco mais intranquilos, mas acho que demonstrámos o futebol que podemos praticar. Estamos tristes mas é futebol. Estamos desiludidos pela caminhada, mas conseguir fazer esta 2.ª parte contra uma equipa que sabemos que tem muito valor... Acho que um golo e um prolongamento era o mínimo que merecíamos hoje. [Lance de penálti?] Tentei ganhar a frente, houve um choque com um jogador inglês. O árbitro diz que foi choque, não é falta, e é ele que tem de decidir"."Acho que na 2.ª parte conseguimos demonstrar o que somos verdadeiramente, futebol ofensivo, rápido e vertical. Tentámos encontrar os espaços e a partir daí jogar em situações de um contra um. Faltou-nos isso na 1.ª parte, agressividade, e contra estas equipas paga-se caro. Infelizmente não conseguimos a passagem às meias finais. Críticas? Claro que as pessoas falam, algumas coisas chegam-nos e outras não. Temos de sair daqui de cabeça levantada. Nunca faltou entrega e isso é o ponto de partida para qualquer seleção e equipa. Faltou-nos um bocadinho de qualidade em alguns momentos dos jogos. Nada a fazer, está feito. Parabéns à Inglaterra e boa sorte. Foi um orgulho representar esta seleção".