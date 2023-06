Antigo capitão da Polónia arrasa Fernando Santos após nova derrota: «Parece que adormece no banco»

A Polónia, orientada por Fernando Santos, complicou esta terça-feira as contas no grupo E de qualificação para o Euro'2024, ao perder na visita à Moldávia, por 2-3 , depois de ter estado a vencer ao intervalo por 2-0. O resultado voltou a motivar muitas críticas de Jacek Bak, antigo capitão da seleção polaca que já tinha visado o treinador português recentemente , depois da derrota num particular diante da Alemanha."Já todos vimos isto. Eu também posso perder um jogo, mas tenho de correr. Os moldavos correram, pressionaram-nos um pouco mais alto, foram para cima de nós na segunda parte. Sei que os jogadores têm as férias na cabeça e que é difícil jogar assim, mas com esta equipa... Fernando Santos também não fez nada. Sempre disse que o treinador da Polónia tem de estar com a equipa. Desconhece a mentalidade, isto não é Portugal", referiu Bak, de 50 anos, que ao longo da carreira somou 96 internacionalizações pela seleção daquele país, tendo feito a sua estreia em 1993."Fernando Santos está muito tranquilo e nós precisamos de orientação no intervalo ou no final do jogo. Quando olho para ele, tenho a impressão de que adormece no banco. E os nossos jogadores adormecem com ele. Um jogador de futebol profissional entra em campo e sabe o que o técnico lhe disse. [Fernando Santos] Pode ter um plantel como o de Portugal, que joga por si próprio, mas o nosso não. Precisamos de carisma. E Fernando Santos adormece", acrescentou.Com este desaire, a Polónia desce ao 4.º lugar do grupo E, com três pontos, apenas à frente das Ilhas Faroé, que levam um. A República Checa lidera o grupo, com sete, seguida de Albânia (seis) e Moldávia (cinco).