Courtois renuncia ao Euro'2024: «Nunca conseguirei estar 100% preparado para um grande torneio»

Thibaut Courtois anunciou, esta terça-feira, que não irá participar no Euro'2024 - que se realiza entre junho e julho do próximo ano - com a seleção belga por ter receio de agravar a lesão que contraiu em agosto , uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo."Devido a esta lesão, não irei participar no Euro'2024. Tenho de recuperar a 100% e é melhor não apressar as coisas. Se tiver sorte, poderei fazer algum jogo em maio. Mas nunca conseguirei estar 100% preparado para um grande torneio como o Europeu", lamentou o guarda-redes belga, citado pela 'Marca'."Acredito que seja melhor ser sincero desde já. Não vou estar na baliza a 80% e temos outros bons guarda-redes. Vou deixar o orgulho de lado e serei um apoio extra em junho. Oxalá possamos conseguir o título europeu", acrescentou.Recorde-se que Courtois, que se estreou pela seleção belga em 2011, soma 102 internacionalizações.