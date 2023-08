Courtois sofre grave lesão no treino do Real Madrid e não joga mais este ano

Parte médico de Courtois.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2023

O Real Madrid anunciou, esta quinta-feira, que Thibaut Courtois sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será operado nos próximos dias. O guarda-redes belga, um dos grandes destaques da equipa ao longo das últimas temporadas, falha assim o início desta época e não joga mais este ano.De acordo com a imprensa espanhola, o guardião saiu do treino de maca e em lágrimas depois de uma queda. O tempo estimado de recuperação é de cinco a sete meses. O jogador, de 31 anos, será agora submetido a novos exames antes de ser sujeito a uma cirurgia."Após os exames realizados ao nosso jogador Thibaut Courtois, este foi diagnosticado com uma rutura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. O jogador passará por uma cirurgia nos próximos dias", pode ler-se no comunicado dos merengues.O Real Madrid enfrenta agora o dilema de ir ou não ao mercado. Caso opte por não o fazer, Lunin deverá ser o substituto direto de Courtois na baliza.