Faruk Hadžibegić espera "complicar a vida" a Portugal mas lembra: «Já foi campeão da Europa»

Devido a problemas relacionados com a ligação aérea para Portugal , a seleção da Bósnia só vai viajar para território luso esta tarde, num voo previsto para as 18h30 de Portugal Continental. Nesse sentido, Faruk Hadžibegic fez a antevisão ao encontro de qualificação para o Euro'2024 com a equipa das quinas no país natal, mais concretamente em Grbavica, antes do arranque do último treino posterior ao jogo deste sábado (19h45)."Não temos tempo para reclamar, é o que é. Chegamos a uma situação em que tínhamos que treinar, mas em condições que não foram planeadas. Não é o melhor para preparar o jogo, mas é o que há", começou por referir o selecionador da Bósnia, prosseguindo: "É importante que se encontre uma solução, que consigamos treinar e que não atrapalhe nenhum dos nossos planos para o jogo de amanhã. Os jogadores trabalharam de forma perfeita nos preparativos e estou orgulhoso deles. Espero que possamos conseguir um bom resultado amanhã com base nisso."Já sobre o jogo propriamente dito, Hadžibegic espera "complicar a vida" à equipa das quinas, mas deixa uma alerta. "É claro que penso que podemos complicar-lhes a vida. No entanto, estamos a falar de Portugal, uma seleção que europeia e que já foi campeã da Europa. Espera-nos um jogo difícil, mas cabe-nos a nós torná-lo também difícil para eles", frisou.