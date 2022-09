Ceferin e o Mundial'2030: «Tenho a certeza de que será em Portugal e Espanha»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aleksander Ceferin foi esta segunda-feira um dos convidados na sessão de abertura do 'Football Talks', que decorre hoje e amanhã na Cidade do Futebol. O presidente da UEFA mostrou-se confiante de que a candidatura ibérica à organização do Mundial'2030 será vencedora.

"Vamos fazer o que pudermos para ajudar. Está na altura de a Europa ser anfitriã do Mundial e temos alguns planos para. Já falámos com o Fernando Gomes e o Luis Rubiales. Tenho a certeza de que o Mundial'2030 vai ser disputado em Portugal e Espanha, dois países que sentem o futebol", disse o esloveno, através de videoconferência. "É uma candidatura vencedora e faremos tudo para ajudar estes países que têm paixão pelo futebol, vivem e respiram futebol e têm boas infraestruturas", acrescentou Ceferin.