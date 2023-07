Eto'o acusado de afastar Onana do Mundial'2022: «Como é que alguém pode ser tão mesquinho?»

O Mundial'2022 terminou em dezembro mas continua a dar que falar, principalmente no seio da Federação Camaronesa de Futebol. Isto porque Henry Njalla Quan, um dos vice-presidentes do organismo, teceu duras críticas à atitude do presidente Samuel Eto'o, garantindo que o antigo avançado foi o responsável pelo afastamento do guarda-redes Andre Onana, que à data foi acusado de discutir com o selecionador Rigobert Song "Eto'o tem um problema de caráter não profissional com Onana. Não existe qualquer problema entre Onana e Song. A convocatória de Onana para a seleção esteve e está condicionada pelo presidente da federação", começou por assegurar.E acrescentou: "Perguntei-lhe formalmente qual seria o nosso futuro guarda-redes na seleção e respondeu-me que a carreira de Onana está acabada. Disse também que enviou uma carta ao Inter para se desfazerem dele. Como é que alguém pode ser tão mesquinho?".Além desta denúncia, Henry Njalla Quan frisou ainda que Eto'o chegou a pagar a um funcionário para o vigiar. "Deu 1 milhão de francos camaroneses [cerca de 1.500 euros] a um funcionário para me vigiar, e este homem começou a ameaçar-me e à minha família. Liguei para um fiscal que garantiu a minha segurança. Eto'o marcou uma reunião com os restantes membros do Comité Executivo e disse que já não confiava em mim porque eu fazia demasiadas perguntas", rematou.