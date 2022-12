Onana deixa seleção dos Camarões: «Sempre lutarei para levar o meu país o mais alto possível»

André Onana, guarda-redes camaronês de 26 anos, anunciou esta sexta-feira o adeus à seleção do seu país, cerca de um mês depois de ter sido afastado da equipa durante o Mundial por, alegadamente, ter discutido com o selecionador Rigobert Song."Só os camaroneses podem entender aquilo que significa poder jogar pela nossa seleção um dia. Após infinitas horas de treinos, infinitas viagens e muita preserverança, posso dizer com orgulho que realizei o meu grande sonho. Porém, todas as histórias, por mais bonitas que sejam, têm um fim. E a minha história na seleção chegou ao fim", escreveu, numa longa mensagem deixada no Twitter.Onana, guardião do Inter, estreou-se na seleção dos Camarões em setembro de 2016. Desde aí, somou 34 internacionalizações."Lembro-me de como vivíamos os jogos em família. Só os camaroneses podem entender o que significa poder jogar pela nossa seleção um dia. Foi então que comecei a sonhar em um dia vestir a camisola dos indomáveis ??leões de Camarões. Assim, após infinitas horas de treino, infinitas viagens e muita perseverança, posso dizer com orgulho que realizei o meu grande sonho.Porém, todas as histórias, por mais bonitas que sejam, têm um fim. E a minha história na seleção chegou ao fim. Os jogadores vêm e vão, mas Camarões vem antes de qualquer um dos jogadores. Camarões é eterno, assim como o meu amor pela seleção e pelas pessoas que sempre nos apoiaram, seja qual fosse a dificuldade do momento. O meu sentimento nunca vai mudar. O meu coração camaronês continuará a bater e, onde quer que vá, sempre lutarei para levar o meu país o mais alto possível.Agora continuarei, como fazem mais de 27 milhões de camaroneses em todos os jogos, a acompanhar e apoiar a nossa equipa do lado de fora. Só tenho a agradecer a todos aqueles que confiaram em mim e acreditaram que eu poderia contribuir para esta equipa. A nação está em primeiro lugar e para sempre".