Conheça aqui todos os 8 recintos que vão servir de palco para o Campeonato do Mundo no Qatar Sérgio Magalhães 09:19

Falta pouco mais de uma semana para o arranque do Campeonato do Mundo no Qatar, que arranca no próximo dia 20 com a partida entre a anfitriã Qatar e o Equador (Grupo A). O encontro inaugural será disputado no Estádio Al Bayt, um dos oito recintos que servirão de palco para os jogos deste Mundial'2022. Aqui, mostramos os principais detalhes, curiosidades, calendário e até um outro olhar pelo interior (e exterior) de cada estádio. Ao contrário de outras seleções, Portugal terá de se deslocar entre três estádios para realizar os três jogos agendados para a fase de grupos do Mundial'2022. O início da aventura portuguesa no Qatar começa no dia 24, frente ao Gana, no Estádio 974. Quatro dias depois, Portugal entra em campo no Estádio Nacional de Lusail - com capacidade máxima para 80 mil pessoas e que servirá de palco para a final do Campeonato do Mundo - frente ao Uruguai. Por fim, na terceira e última jornada do Grupo H, a formação orientada por Fernando Santos trava forças com a Coreia do Sul, no Estádio Education City, no dia 2 de dezembro.

Data de inauguração: 30 de novembro de 2021 Capacidade: 60 mil pessoas Inaugurado a 30 de novembro do último ano, o Al Bayt Stadium (Estádio Al Bayt, em português) irá receber um total de nove jogos durante este Campeonato do Mundo - cinco deles ainda antes de completar o primeiro ano de existência. Com capacidade para receber até 60 mil pessoas, este recinto desportivo, que ocupa uma área correspondente a mais de 30 campos de futebol, irá receber o jogo de inauguração do Mundial, entre o anfitrião Qatar e o Equador, a contar para o Grupo A, no dia 20 de novembro. Para além deste encontro, o Al Bayt Stadium será palco de mais cinco jogos da fase de grupos, bem como três da fase a eliminar (oitavos de final, quartos de final e meias-finais).

Jogos que vai receber: 1) 20 de novembro, Grupo A: Qatar vs. Equador 2) 23 de novembro, Grupo F: Marrocos vs. Senegal 3) 25 de novembro, Grupo B: Inglaterra vs. EUA 4) 27 de novembro, Grupo E: Espanha vs. Alemanha 5) 29 de novembro, Grupo A: Holanda vs. Qatar 6) 1 de dezembro, Grupo E: Costa Rica vs. Alemanha 7) 4 de dezembro, Oitavos de final 8) 10 de dezembro, Quartos de final 9) 14 de dezembro, Meias-finais Curiosidades: Vai receber o primeiro jogo do Mundial'2022, entre Qatar e Equador.

Data de inauguração: 22 de novembro de 2021 Capacidade: 80 mil pessoas O Lusail Stadium (Estádio Nacional de Lusail, em português) é um dos recintos desportivos mais modernos que existem no Qatar. Inaugurado a 22 de novembro de 2021, o Lusail Stadium tem a capacidade para receber até 80 mil pessoas nas bancadas e, tendo em consideração esse mesmo número, terá sido por isso que foi o estádio escolhido para ser o palco da final do Mundial’2022. No dia em que celebra o primeiro ano desde a sua inauguração, o Lusail Stadium irá receber o encontro entre Argentina e a Arábia Saudita, a contar para o Grupo C. Contudo, serão um total de 10 jogos que este recinto irá receber, entre os quais está o Portugal-Uruguai, no dia 28 de novembro, em duelo do Grupo H.

Jogos que vai receber: 1) 22 de novembro, Grupo C: Argentina vs. Arábia Saudita 2) 24 de novembro, Grupo G: Brasil vs. Sérvia 3) 26 de novembro, Grupo C: Argentina vs. México 4) 28 de novembro, Grupo H: Portugal vs. Uruguai 5) 30 de novembro, Grupo C: Arábia Saudita vs. México 6) 2 de dezembro, Grupo G: Camarões vs. Brasil 7) 6 de dezembro, Oitavos de final 8) 9 de dezembro, Quartos de final 9) 13 de dezembro, Meias-finais 10) 18 de dezembro, Final Curiosidades: Vai receber a partida que definirá o próximo Campeão do Mundo.

Data de inauguração: 18 de dezembro de 2020 Capacidade: 40 mil pessoas Localizado perto do deserto, o Ahmad Bin Ali Stadium (Estádio Ahmad Bin Ali, em português) foi construído especificamente para receber o Mundial’2022, tendo substituído o antigo Al Rayyan Stadium (demolido em 2015). Inaugurado em 18 de dezembro de 2020, o Ahmad Bin Ali Stadium tem a particularidade de celebrar dois anos no dia da final do Mundial’2022, que se realizará no Estádio Nacional de Lusail. A estrutura, que verá a sua capacidade máxima ser reduzida para 21 mil pessoas após o final do Campeonato do Mundo, alberga o novo Centro Comercial 'The Mall of Qatar'.

Jogos que vai receber: 1) 21 de novembro, Grupo B: Estados Unidos vs. País de Gales 2) 23 de novembro, Grupo F: Bélgica vs. Canadá 3) 25 de novembro, Grupo B: País de Gales vs. Irão 4) 27 de novembro, Grupo E: Japão vs. Costa Rica 5) 29 de novembro, Grupo B: País de Gales vs. Inglaterra 6) 1 de dezembro, Grupo F: Croácia vs. Bélgica 7) 3 de dezembro, Oitavos de final Curiosidades: Completa dois anos desde a sua inauguração no dia da final do Mundial'2022. Após o final do Campeonato do Mundo, o estádio terá a sua capacidade máxima reduzida de 40 para 21 mil pessoas. O estádio e a cidade de Al Rayyan estão ligados por uma ferrovia.

Data de inauguração: 16 de maio de 2019 Capacidade: 40 mil pessoas Este é um dos estádios com mais história de todos os que vão receber os jogos do Mundial’2022. Inaugurado a 16 de maio de 2019, o Estádio Al Janoub, localizado no sul da cidade de Al Wakrah – que antigamente dava o nome a este recinto – foi construído com o propósito de homenagear os 'drow', barcos utilizados na pesca de pérolas, uma das atividades que servem como bilhete de identidade daquela região. O Al Janoub Stadium vai receber um total de sete jogos, com o primeiro a ser o França-Austrália, do Grupo D, no dia 22 de novembro e o último no dia 5 de dezembro, para os oitavos de final.

Jogos que vai receber: 1) 22 de novembro, Grupo D: França vs. Austrália 2) 24 de novembro, Grupo G: Suíça vs. Camarões 3) 26 de novembro, Grupo D: Tunísia vs. Austrália 4) 28 de novembro, Grupo G: Camarões vs. Sérvia 5) 30 novembro, Grupo D: Austrália vs. Dinamarca 6) 2 de dezembro, Grupo H: Gana vs. Uruguai 7) 5 de dezembro, oitavos de final Curiosidades: Situado no sul da cidade de Al Wakrah, uma das áreas mais desabitadas e antigas do Qatar, o Estádio Al Janoub foi construído para servir de homenagem aos 'dhow', barcos utilizados na pesca de pérolas e um dos símbolos daquela região.

Data de inauguração: 22 de outubro de 2021 Capacidade: 40 mil pessoas Começa a tornar-se habitual todos os estádios que fazem parte do Mundial’2022 honrarem o país e as suas origens e o Al Thumama Stadium (Estádio Al Thumama, em português) não foge à regra. Inaugurado em 22 de outubro 2021, com a capacidade de receber 40 mil pessoas nas bancadas, o que salta mais à vista neste recinto é o seu design exterior que se parece... com um tecido rendilhado. Pois bem, o design do Al Thumama Stadium é nada mais nada menos que uma homenagem ao 'gahfiya', um chapéu que é utilizado por adolescentes do sexo masculino que se encaminham para a idade adulta e que visto como um símbolo de independência.

Jogos que vai receber: 1) 21 de novembro, Grupo A: Senegal vs. Holanda 2) 23 de novembro, Grupo E: Costa Rica vs. Espanha 3) 25 de novembro, Grupo A: Qatar vs. Senegal 4) 27 de novembro, Grupo F: Bélgica vs. Marrocos 5) 29 de novembro, Grupo B: Irão vs. Estados Unidos 6) 1 de dezembro, Grupo F: Canadá vs. Marrocos 7) 4 de dezembro, Oitavos de final 8) 10 de dezembro, Quartos de final Curiosidades: Visto de fora, o Estádio Al Thumama parece estar envolvido num naperom. Na verdade, a construção deste recinto desportivo foi inspirada no 'gahfiya', um tradicional tecido que é usado por jovens adolescentes do sexo masculino que caminham para a idade adulta. É visto como um símbolo de independência e, por isso, surge retratado no design do Estádio Al Thumama. Thumama é, também, o nome da árvore nativa da região.

Data de inauguração: 15 de junho de 2020 Capacidade: 40 mil pessoas Rodeado por universidades e centros de pesquisa inovadores, o Education City Stadium faz jus ao nome pelo que é conhecido. Concebido a pensar já no futuro e na sustentabilidade, este recinto que está preparado para receber até 40 mil pessoas nas bancadas verá a sua capacidade máxima reduzir para os 25 mil adeptos logo após o final do Campeonato do Mundo. Portugal disputa aqui uma partida da fase de grupos do Mundial'2022, no dia 2 de dezembro, frente à Coreia do Sul, orientada pelo português Paulo Bento. A seleção do sul da Coreia terá um total de três jogos da fase de grupos neste recinto.

Jogos que vai receber: 1) 22 de novembro, Grupo D: Dinamarca vs. Tunísia 2) 24 de novembro, Grupo H: Uruguai vs. Coreia do Sul 3) 26 de novembro, Grupo C: Polónia vs. Arábia Saudita 4) 28 de novembro, Grupo G: Coreia do Sul vs. Gana 5) 30 de novembro, Grupo D: Tunísia vs. França 6) 2 de dezembro, Grupo H: Coreia do Sul vs. Portugal 7) 6 de dezembro, Oitavos de final 8) 9 de dezembro, Quartos de final Curiosidades: Está situado a cerca de 7 quilómetros do centro da cidade e cercado por universidades e centros de pesquisa inovadores. Foi construído a pensar na sustentabilidade e no futuro. O Education City Stadium terá a sua capacidade máxima reduzida de 40 para 25 mil após o final do Mundial'2022, com o intuito de servir posteriormente de apoio aos professores, alunos e funcionários das universidades da zona.

Data de inauguração: 1976 (renovado em 2017) Capacidade: 40 mil pessoas O Khalifa International Stadium (Estádio Khalifa International, em português) é o principal recinto desportivo do Qatar desde 1976, altura em que foi construído. A cerca de 10 quilómetros da cidade de Doha, o Khalifa International Stadium tem atualmente a capacidade para receber até 40 mil pessoas nas bancadas, fruto da última renovação feita no estádio, em 2017. Para além dos lugares, foi adicionada um novo sistema de iluminação LED que eleva a experiência de todos os adeptos para um outro patamar e um sistema de refrigeração moderno.

Jogos que vai receber:



1) 21 de novembro, Grupo B: Inglaterra vs. Irão



2) 23 de novembro, Grupo E: Alemanha vs. Japão



3) 25 de novembro, Grupo A: Holanda vs. Equador



4) 27 de novembro, Grupo F: Croácia vs. Canadá



5) 29 de novembro, Grupo A: Equador vs. Senegal



6) 1 de dezembro, Grupo E: Japão vs. Espanha



7) 3 de dezembro, Oitavos de final



8) 17 de dezembro, Jogo de atribuição de 3.º e 4.º lugares



Curiosidades: Foi palco da final do Mundial de Clubes de 2019, que opôs o Liverpool (campeão da Liga dos Campeões na época transata) e o Flamengo, na altura orientado por Jorge Jesus (vencedor da Libertadores). Os ingleses venceram por 1-0, com um golo de Roberto Firmino.

Data de inauguração: 30 de novembro de 2021 Capacidade: 40 mil pessoas Situado ao longo das margens do Golfo, o Estádio 974 tem a particularidade de receber o primeiro jogo de Portugal neste Campeonato do Mundo, que colocará Gana como adversário da equipa das quinas no dia 24 de novembro. Contudo, o aspeto que mais salta à vista é o seu estilo arquitetónico, uma vez que foi criado a partir de contentores. Esteticamente não tão atrativo quanto os restantes estádios que servirão de palco para este Mundial no Qatar, o 974 Stadium é uma construção temporária e talvez por esse motivo tenham sido utilizados materiais diferentes na sua conceção.