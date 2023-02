Messi revela como foi tirada a famosa foto a 'dormir' com troféu do Mundial: Otamendi está na história

Messi explicou, em entrevista ao 'Olé', como surgiu a icónica fotografia onde aparece a dormir ao lado do troféu de campeão do Mundo conquistado no Qatar, revelando que contou com a ajuda de dois companheiros: Rodrigo de Paul e Otamendi, central do Benfica."Chegámos de madrugada e dormimos muito pouco. Com o fuso horário acredito que só dormimos uma ou duas horas no máximo. Eram seis da manhã e eu tinha ligado a televisão. O meu quarto estava colado ao de Rodrigo [De Paul] e ao de Otamendi, que estavam logo do outro lado. Ouve-se bem do outro lado da parede, e eles devem ter-me ouvido a ir à casa de banho, a levantar-me e a ligar a televisão", referiu.E acrescentou: "Não sei por que é que o troféu acabou no meu quarto nessa noite, deixaram-no comigo. Tinha-o ao meu lado, e foi aí que De Paul apareceu. Eu coloquei-me naquela posição e ele disse-me: 'Eu tiro-te uma fotografia'", rematou.Recorde-se que, no Qatar, Messi conquistou o seu primeiro Mundial pela seleção argentina