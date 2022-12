Corte radical: Benzema faz 'limpeza' no Instagram e deixa de seguir companheiros da seleção francesa

Menos de uma semana depois de ter anunciado o adeus à seleção francesa , Benzema parece estar disposto a fazer de tudo para não estar associado aos gauleses: agora, deixou de seguir nas redes sociais quase todos os companheiros dos 'bleus', deixando apenas cinco, sendo que dois... são seus companheiros no Real Madrid.Camavinga e Tchouaméni, dos merengues, são dois dos 'sobreviventes' que ainda são seguidos por Benzema. Varane, que também atuou durante muitos anos ao lado do avançado na formação espanhola, é outro dos que se mantém entre as 125 pessoas que Benzema segue. Os outros dois são Mbappé e Marcus Thuram, dois dos seus companheiros de ataque na seleção.Benzema, recorde-se, disse adeus à seleção frisando que "fez os esforços e os erros" que o levaram até onde está hoje, sublinhando "estar orgulhoso" desse percurso. O ponta-de-lança não somou qualquer minuto no Mundial uma vez que se lesionou antes do arranque da prova, ainda que tenha recuperado a tempo de disputar a final.