Benzema anuncia adeus à seleção francesa: «Escrevi a minha história e a nossa termina»

Karim Benzema anunciou esta segunda-feira nas redes sociais o adeus à seleção francesa, um dia depois de os gauleses saírem derrotados na final do Mundial'2022."Fiz os esforços e os erros que me levaram a estar onde estou hoje e estou orgulhoso disso. Escrevi a minha história e a nossa termina", escreveu o avançado, que compelta 35 anos hoje, no Instagram.