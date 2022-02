Coutinho após a vitória do Brasil: «Tenho levado muita porrada...»

Good morning to everybody, especially Philippe Coutinho pic.twitter.com/8e2dU0B8YN — Ty Bracey (@TyBracey) February 2, 2022

O Brasil venceu na madrugada desta quarta-feira o Paraguai (4-0) , num jogo que ficou marcado pela exibição de Coutinho, que apontou um grande golo. No final do encontro, o médio do Aston Villa agradeceu o "apoio dos adeptos presentes", mas lamentou as "críticas" que tem recebido nos últimos meses, garantindo que não vão mudar a sua "essência"."É sempre bom jogar com apoio dos adeptos como hoje. Senti a falta disto, foi muito bom jogar com os nossos adeptos a apoiar. Isso é muito importante. Tenho levado muita 'porrada', mas isso não muda a minha essência, nem os elogios mudam. Eu sei quem sou, onde posso chegar e hoje saio daqui muito feliz", referiu o médio à 'Globo', explicando a importância do golo marcado."Representa muito. Tive muito tempo parado, com uma lesão difícil. Voltei a ser convocado, o treinador deu-me outra oportunidade hoje. Ganhámos e fico feliz de marcar neste estádio e com todos os adeptos presentes".Coutinho, que tinha marcado pela última vez ao serviço da seleção canarinha em 2020, num triunfo por 5-0 sobre a Bolívia, lamentou ainda a lesão que o afastou nove meses dos relvados."Passei um momento muito difícil, fiz três cirurgias. Há alturas muito difíceis, mas tive sempre todo o apoio da minha família. A CBF e todo o staff também disponibilizaram toda a ajuda para a minha recuperação. O jogo de hoje não muda nada, assim como os anteriores. Quero continuar a trabalhar para evoluir. Isto é uma luta diária", rematou.