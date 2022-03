Fernando Santos deixa três defesas fora do jogo contra a Macedónia do Norte

Fernando Santos deixou três defesas fora da ficha de jogo para o encontro desta noite no Estádio do Dragão entre Portugal e Macedónia do Norte (19h45), que vai decidir qual das seleções garante uma vaga no Mundial’2022.Gonçalo Inácio (Sporting), Tiago Djaló (Lille) e Diogo Dalot (Manchester United) são as ausências na Seleção Nacional.O defesa dos leões já esteve fora da partida contra a Turquia , que a equipa das quinas venceu por 3-1 - garantindo a passagem à final do caminho C dos playoffs de acesso ao Mundial do Qatar. Diogo Dalot jogou os 90 minutos e Tiago Djaló foi suplente não utilizado.Recorde-se que Fernando Santos pode voltar a contar esta noite com duas peças importantes no setor mais recuado: Pepe, recuperado da Covid-19, e João Cancelo, ausente contra a Turquia por acumulação de amarelos. O duelo será apitado pelo inglês Anthony Taylor.