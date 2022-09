Figo: «Portugal pode estar tranquilo em relação ao que Cristiano Ronaldo pode dar à Seleção»

Luís Figo foi uma das principais figuras que marcaram presença no segundo e último dia do Football Talks. Depois de ter integrado um painel dedicado ao desporto como veículo promocional de Portugal no Mundo, o antigo internacional português falou aos jornalistas e, entre outros, temas, foi confrontado com a confiança do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, de que o Mundial'2030 será realizado em Portugal e Espanha. "Se o presidente da UEFA está confiante, eu também tenho de estar. Porque Portugal é uma das candidatas e porque, não só por ser português, mas também porque Portugal e Espanha já mostraram ter conhecimento e experiência de poder realizar com êxito eventos desportivos. Organizar um Mundial é um privilégio. É das maiores competições desportivas. Para o país, em termos de promoção é muito bom e espero que a candidatura chegue ao fim e seja a escolhida", considerou."Portugal tem das melhores seleções do Mundo, mas num Mundial existem muitos fatores, não é so a qualidade individual ou colectiva. Depois de uma qualificação complicada, espero que consigamos demonstrar toda a nossa qualidade e atingir os objetivos, que é chegar à final e ganhar.""Ninguém duvida da qualidade, entrega e profissionalismo dele. Vai apresentar-se nas melhores condições possíveis, quais serão não sei. Mas derivado ao seu profissionalismo, Portugal pode estar tranquilo em relação ao que ele pode dar à Seleção.": "Eu vivi por isso não sinto nada diferente. Aqueles que não viveram, que falaram, criticaram e elogiaram, tenham um ponto de vista diferente. Mas a minha sensação é a mesma de há 22 anos.""É muito agradável estar aqui. Falar do desporto, da promoção da marca Portugal. Estar neste painel foi muito positivo, para debater várias opiniões. Temos dos melhores desportistas do Mundo, com dimensão histórica que chega a todas as partes do Mundo, temos uma marca e valores que acompanham a grandeza desses desportistas. Portugal não é só desporto e futebol, mas é uma ideia. Sinto a falta de ter a promoção do nosso país globalmente com valores nacionais", começou por referir