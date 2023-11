Cabo Verde derrota Essuatíni e alcança primeira vitória na qualificação africana

A seleção de futebol de Cabo Verde venceu esta terça-feira por 2-0 a de Essuatíni, em Nelspruit, na África do Sul, em jogo referente à segunda jornada do Grupo D da zona africana de apuramento para o Mundial'2026.

O encontro disputado no estádio Mbombela, um dos recintos que recebeu o Mundial'2010, começou com uma hora e 15 minutos de atraso, devido às condições climatéricas que se faziam sentir em Nelspruit, na região nordeste da África do Sul.

Cabo Verde, com alguns jogadores que já passaram pelos relvados portugueses no onze, como Bebé, Vózinha, Patrick Andrade e João Paulo, chegou à vantagem num cabeceamento de Ryan Mendes, aos 17 minutos, na sequência de um canto cobrado por Garri Rodrigues.

Ryan Mendes esteve perto de bisar dois minutos volvidos, com novo cabeceamento em zona central da área de Essuatíni, após o que o guarda-redes Vózinha viu o perigo rondar a sua baliza com uma iniciativa de Bongwa Matsebula, aos 35.

Os tubarões azuis aumentaram para 2-0 por Jamiro Monteiro, aos 38 minutos, tirando partido de uma sequência de erros na defensiva da seleção de Essuatíni, que não foi suficientemente lesta a afastar a bola e o perigo da sua área.

Na segunda parte, a seleção de Essuatíni entrou melhor e depois de testar, uma vez mais, os reflexos de Vózinha, aos 55 minutos, esteve perto de marcar por Sifiso Matse, aos 57, e mandou uma bola ao poste por Neliswa Diamini, aos 72.

O selecionador de Cabo Verde, Bubista, recorreu ao banco e lançou no jogo os 'portugueses' Cuca (União de Leiria), Hélio Varela (Portimonense) e David Tavares (Torreense), mas o resultado não se alterou.

Depois do empate a zeros com Angola, na primeira jornada, Cabo Verde alcançou o primeiro triunfo no Grupo D e ascendeu, à condição, à liderança, com quatro pontos, mas ainda pode ser superado pelos Camarões ou Líbia, que jogam entre si.

O primeiro classificado de cada um dos nove grupos de qualificação da zona africana apura-se para a fase final do torneio, podendo o segundo posicionado disputar um playoff.

O Mundial'2026, que terá a participação pela primeira vez de 48 seleções, contra as habituais 32, vai decorrer no Canadá, Estados Unidos e México, de 8 de junho a 19 de julho de 2026.