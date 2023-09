Colômbia bate Venezuela no arranque da qualificação para o Mundial'2026 com golo de Santos Borré

Tal como a Argentina, também a Colômbia arrancou a fase de qualificação para o Mundial de 2026 com uma vitória por 1-0.

Com Luis Díaz e Matheus Uribe de início e James Rodríguez a entrar como suplente (todos eles ex-jogadores do FC Porto), os cafeteros resolveram a partida logo no arranque da segunda parte (46'), com um grande golo de cabeça do avançado Rafael Borré, que atua nos alemães do Werder Bremen, após um cruzamento da direita de Jhon Arias.

Já Alejandro Marqués, ponta-de-lança do Estoril foi opção a partir do banco de suplentes na Venezuela, entrando no encontro ao minuto 78 para o lugar do experiente Salomón Rondón. O jogador dos estorilistas somou na madrugada desta sexta-feira a sua 3.ª internacionalização pelo seu país, a 1.ª em jogos oficiais.