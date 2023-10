Ederson critica a Confederação Brasileira: «É um absurdo os bilhetes serem tão caros»

O Brasil está em Montevideu a preparar o embate de quarta-feira com o Uruguai, mas a poeira do duelo com a Venezuela ainda não assentou. Não é só o resultado (1-1) que está a provocar celeuma, mas também o preço dos bilhetes (38 euros o mais barato) para aceder à Arena Pantanal em Cuiabá. Titular no jogo da 3ª jornada da qualificação, Ederson não fica calado perante o que considera ser uma injustiça.





"O estádio não estava completamente cheio, algo perfeitamente compreensível dado o valor dos ingressos. É um absurdo serem tão caros. Isto tem que ser alterado. Uma entrada custar quase o salário mínimo é algo que tem de ser repensado pela CBF", refere o guardião do Manchester City.

O selecionador Fernando Diniz terá, por outro lado, de fazer pelo menos uma alteração em relação ao embate com a Venezuela, devido à lesão de Danilo na coxa esquerda.