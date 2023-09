História no Equador: Kendry Páez estreia-se pela seleção principal aos 16 anos

Depois de ter feito história no campeonato equatoriano ao estrear-se com apenas 15 anos, Kendry Páez volta a colocar o seu nome nas páginas douradas do futebol sul-americano. Esta terça-feira, com apenas 16 anos, quatro meses e oito dias, ultrapassou o recorde de Jorge Bolaños, fixado a 4 de dezembro de 1960, e tornou-se o mais jovem de sempre a jogar pela seleção principal de Equador no duelo com o Uruguai, batendo o recorde anterior com examente um mês de antecipação.

O futebolista nascido em Guayaquil conta ainda com outros recordes no seu ainda curto percurso profissional. Com apenas 15 e 363 dias tornou-se o mais jovem de sempre a estrear-se na Libertadores, na vitória por 2-1 do Independiente del Valle sobre o Corinthians. Para além deste feito, Kendry Páez é também detentor do recorde do futebolista mais jovem de sempre a marcar no Mundial de sub-20 quando, com 16 anos e 21 dias, marcou na goleada (9-0) de Equador sobre as Fiji, num duelo da fase de grupos da competição. Foi ele que abriu caminho à goleada, apontando o primeiro golo do jogo logo aos 7 minutos.





Kendry Páez torna-se assim o segundo jogador mais jovem de sempre a estrear-se por uma seleção da América do Sul, um recorde que é apenas superado por Diego Armando Maradona, quando a 27 de fevereiro de 1977, com 16 anos e 120 dias, se estreou pela Argentina.